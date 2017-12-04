蛤！多多瓶變身「多多琴」！學童開心玩「環保音樂」

2017-12-04 18:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕普通的多多空罐竟可變身成樂器？！

台中市西屯區大仁國小教學團隊發揮巧思，教學童把已往隨手丟棄的飲料瓶，結合竹筷、風箏線等簡單材料，就能自製「多多琴」，雖僅有一條絃，一樣能彈奏音樂，讓學生玩「環保音樂」。

大仁國小包括退休主任邱克能等教學團隊想到學童多愛喝多多飲料，但已往喝完的飲料瓶頂多回收，很少再利用，決定開發成能彈奏音樂的「多多琴」。

眾人找來長竹筷、風箏線及免洗竹筷，把多多瓶當成如同二胡的共鳴箱，長竹筷穿過鑽孔的多多瓶身成琴桿，再把風箏線由下往上穿過竹筷上方的小孔，用一小截竹牙籤塞住小孔，同時卡住風箏線成琴弦；另在共鳴箱與琴線間放置一小段竹筷成琴橋後，多多琴就大功告成。

邱克能說，學童能自行彈撥琴絃找音階，找好簡單音階後就能彈奏音樂；琴音的高低取決琴線拉的鬆緊度，愈緊音愈高，另琴橋的長短也會影響音的高低，均能考驗學生從製作過程認識簡單的科學原理。

多多琴的做法簡單、材料來源又容易取得，讓學童開心學製琴，學生找音階位置後，還真的能一起用「多多琴」彈奏「小星星」、「小蜜蜂」等名曲；有學生說，沒想到喝完多多還能彈音樂唱歌，很有趣；另有人說，以前喝完飲料就把空瓶丟掉，沒想到能再利用，甚至可以用來彈琴唱歌，實在很有環保概念。

大仁國小校長劉美芬說，多多琴成本不到10元，更重要的是學童體驗環保及再利用，甚至動腦的創意，讓學生有多元體會與學習；校方除全校推廣製琴外，也計畫等學生琴藝成熟後，將舉辦全校多多琴音樂會，讓全一起玩「環保音樂」。