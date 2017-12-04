今晚至明日清晨空氣變差 敏感族群要當心

台北市環境保護局表示，預估今晚將會直接受境外污染影響，北部地區細懸浮微粒（PM2.5）濃度自傍晚起開始攀升，入夜後濃度最高。圖為上月29日空汙照。（資料照，記者鹿俊為攝）

2017-12-04 17:56

〔記者周彥妤／台北報導〕連日空氣品質不理想，台北市環境保護局表示，預估今晚將會直接受境外污染影響，北部地區細懸浮微粒（PM2.5）濃度自傍晚起開始攀升，入夜後濃度最高，5日凌晨至上午，空品可能達到對「敏感族群」不健康的橘色等級，必要外出要配戴口罩做好個人防護。

環保局表示，根據氣象及空氣品質模式預估，預估今天傍晚起新一波東北季風增強，夾帶中國沿岸污染物南下，由於此波東北季風較乾，帶來水氣不多，預估台北市將會直接受境外污染影響，細懸浮微粒（PM2.5）濃度自傍晚開始攀升，入夜後濃度最高，5日凌晨至上午，空氣品質指標（AQI）有機會大於100，到達對「敏感族群」不健康的橘色等級，5日上午濃度才會逐漸降低。

環保局表示，將依「空品惡化緊急應變措施」—預警二級管制要領啟動應變措施，包含通報北市府教育局、衛生局及社會局等單位應變、通報前20大營建工地與工廠執行街道洗掃作業、加強高污染車輛稽查作業等減排事宜，並持續監控空氣品質狀況。

環保局提醒，敏感族群儘量減少戶外活動，必要外出時記得配戴口罩做好個人防護。