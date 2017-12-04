推廣身心障礙友善環境 苗縣招募友善商店

2017-12-04 18:37

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為打造無障礙友善環境，苗栗縣無障礙關懷協會與苗栗縣政府、育達科技大學合作，自去年開始便積極尋訪縣內友善身心障礙人士店家，2年下來共在12鄉鎮市登錄250符合標準的友善店家，今年更與廠商合作開發推出「友善商店App」，提供身心障礙者可隨時就近搜尋，明年預期於中港溪地區新增200間友善商店，讓無障礙空間擴及全縣。

苗栗縣無障礙關懷協會今年共有8名坐輪椅的身障慈善大使，到苗栗山線的苗栗、卓蘭、大湖、公館、頭屋、獅潭及泰安等鄉鎮市宣導，以「門口平坦、走道平順、桌椅櫃台平穩、服務平等」等「四平」指標，獲得150家商店響應改善無障礙設備，提供苗栗縣共3萬多名身心障礙人士更友善的生活環境。

此計畫是由苗栗縣政府提供公益彩券盈餘43萬餘元補助，分成3年度推廣。去年在竹南、造橋、後龍、通霄、苑裡等海線鄉鎮推廣，共有100間商店配合；今年協會也與育達科大及科技廠商合作，開發「友善商店App」，讓身障人士可隨時查詢附近的友善店家資訊，明年則預計在頭份、三灣、南庄、三義、銅鑼、西湖等地區延攬200家友善商店。

苗栗縣無障礙關懷協會理事長呂萬春表示，在訪視宣導過程普遍獲得商家正面回應，但也有許多店家反映不知如何改善，剛好藉由這次機會宣導無障礙環境。呂萬春也強調，無障礙旅遊也是未來協會推廣重點，除期盼苗栗縣能加強無障礙公車、計程車的設置，也希望縣內的旅館、飯店能在房間內增設馬桶椅等無障礙設施，讓身障朋友來到苗栗旅遊也能玩得盡興。