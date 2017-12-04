「Hello, Miss Lin」 媽祖文化特展桃機登場

桃機展出「Hello, Miss Lin」 媽祖文化特展，中華文化總會用數位互動及中英文讓出境的國內外旅客都可以清楚瞭解台灣的媽祖文化，今天舉行啓用典禮，跳鼓陣開場。（記者姚介修攝）

2017-12-04 17:39

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃機展出「Hello, Miss Lin」 媽祖文化特展，將媽祖數位化，讓進出桃園機場的旅客更可以瞭解「林小姐」的文化，這次是由中華文化總會與采盟免稅店合作，在桃園國際機場第二航廈D區推出的「Hello, Miss Lin 跨界女神 數位遶境」媽祖文化特展，有中英文介紹讓國際旅客了解台灣媽祖文化及極具特色的繞境習俗 。

桃園機場的媽祖文化特展，有結合觸控多媒體的媽祖文化起源與發展之知識性內容介紹、以插畫展現全台三大媽祖繞境隊伍的特色說明，以及心誠則靈的自動求籤機裝置 ，「Hello Miss Lin」的電子互動老闆以及免費貼圖製作，展覽將持續到明年2月28日，出國搭機的旅客，可以親臨現場體驗特別的文化之旅。

今天下午舉辦開展典禮，由文化總會副秘書長張鐵志及采盟免稅店董事長古素琴共同主持儀式，開場是熱鬧傳統民俗藝陣的跳鼓陣表演揭開序幕。

此次特展以媽祖文化為主題，完全呈現台灣在地庶民文化的豐富性與國際性，並結合傳統與創新，展現跨越國界的文化特性。台灣是全世界媽祖文化很重要的一個地方，而媽祖信仰也隨著華人移民的腳步，在全球許多地方生根，包括日本琉球、新加坡、馬來西亞、越南胡志明市等，藉由此次展覽，文化總會與采盟免稅店也希望能讓全球旅客看到，並了解媽祖文化信仰的國際性。

文化總會副秘書長張鐵志指出，媽祖是整個華人文化的連結，希望用更年輕、更新的方式，來詮釋媽祖繞境這項台灣民間文化的特色。

采盟免稅店董事長古素琴表示，機場就是最好向國際展現台灣的平台與櫥窗，采盟希望藉由豐富展覽活動的舉辦，讓全球旅人在桃園機場的候機時光，感受台灣文化藝術的特色風貌與努力成果。

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