高捷續經營「屏東小小黃」Pbike 優惠不變

2017-12-04 17:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東公共自行車Pbike啟用至今天剛好滿3年，3年來均由高雄捷運公司負責營運，累計至今已超過158萬人次使用，但今年審計單位針對Pbike管理營運虧損每年達750萬要求縣府檢討，一度傳出影響業者投標意願，環保局月初公布決標結果，明年將繼續由高捷經營。

只要將一卡通放在感應面板上，3秒借車超迅速，便利的租借系統讓「屏東小小黃」Pbike開始融入鄉親生活，成為上學、上班通勤良伴，但也開始有民眾憂心營運情形會影響Pbike調整費率及前30分鐘的免費優惠。

環保局長魯台營指出，目前Pbike的收入包括民眾租借及廣告收益，不足的部分由空污基金支應，由於學生通學、民眾通勤佔了一半以上的使用量，縣府秉持公共服務及空污防治的目的，目前沒有調整Pbike優惠的計畫。

魯台營也表示，由於車輛調度、維修，加上一例一休政策，讓經營業者在營運上比較辛苦，去年有兩個廠商投標，今年僅有高捷投標，在召開評選會議後，由高捷取得議價資格，預計年底前進行簽約。

Pbike由縣府委託高捷公司建置，於103年12月4日正式啟用，採用無人管理自助式服務，可甲地租乙地還，開放使用信用卡或一卡通進行租賃，前半小時免費，後續一卡通每30分鐘10元、信用卡則是每30分鐘20元，累計至今已有超過158萬人次使用，每輛車每日平均週轉率約為3.72次，目前屏東市區共有30站營運，年底前將在屏東火車站內將再增2站。