廢棄物做獅頭 大里美群國小喜迎校慶

大里美群國小6年級小朋友進行「祥獅獻瑞」獅頭創作，今天小朋友開心進行「點睛」儀式。（記者陳建志攝）

2017-12-04 17:26

〔記者陳建志／台中報導〕大里區美群國小本月中將歡度20週年校慶，學校舉辦路跑、音樂會等系列慶祝活動，6年級小朋友並廢物利用，利用廢棄保麗龍等物品，發揮創意製作「祥獅獻瑞」獅頭作品，今天除舉辦師生藝文作品聯展開幕，師生還一起進行獅頭「點睛」儀式，成為校園最特別的裝置藝術作品。

美群國小校長葉中雄表示，學校今年邁入第20年，為了歡度20週年校慶，舉辦校園路跑、生命樹祈福、校慶音樂會、師生藝文作品聯展、校史回顧展與校園裝置藝術展等系列慶祝活動。

為了展現師生多元的才藝，今天舉辦師生藝文作品聯展開幕儀式，前校長邱家麟與多位校長，還有家長會長劉起光、塗城里長黃仁耀等人都到場參加，現場展示老師、志工多元的國畫、油畫、書法、陶藝作品，並安排小朋友帶來精彩的小提琴、鋼琴演奏。

為了迎接校慶，學校6年級小朋友在美術老師江昭穎指導下，利用保麗龍、碎紙、舊襪子等廢棄物，製作獅頭鼻子、眉毛，進行「祥獅獻瑞」的獅頭裝置藝術創作，今天安排「點睛」儀式，小朋友看到自己的作品在「點睛」後栩栩如生都很開心。

葉中雄校長說，除校慶當天學生會帶著獅頭以創意造型進場，也會將作品放在校園中庭當作裝置藝術，希望帶給學校祥瑞的氣象。

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