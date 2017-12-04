砂崙國小校友 歡慶創校一甲子

茄萣區砂崙國小創校一甲子，高齡94歲的第4任校長楊丁進、93歲首位分校主任黃敬賢與第1屆校友畢業班導師蔡文雄等師長，曾捐贈「吳博士紀念圖書館」的吳金德博士，都受邀返校歡聚一堂，拍下難得的大合影留念。（記者蘇福男攝）

2017-12-04 17:10

〔記者蘇福男／高雄報導〕茄萣區砂崙國小創校一甲子，小校校友團結力量大，歷屆校友和地方熱心人士成立「甲子校慶籌備會」，校慶當天由第1屆老學長帶領各屆校友走入「流轉時光機」，高齡94歲的第4任校長楊丁進、93歲首位分校主任黃敬賢與第1屆校友畢業班導師蔡文雄等師長，曾捐贈「吳博士紀念圖書館」的吳金德博士，都受邀返校歡聚一堂，拍下難得的大合影留念。

砂崙國小校長簡靜慧表示，該校透過在地信仰萬福宮熱心教育人士捐地募款、籌畫設校，於民國45年設茄萣國校砂崙分校，47年獨立為砂崙國民學校，學校草創初期設備極其簡陋，因教室不足，班級分成二部制，師生拿著小板凳到木麻黃樹下就地上課。

因為校園都是沙仔地，學生須到白砂崙漁港搬運從船塢清理出的泥土填整校園，學生合資購買樹苗種植為綠化校園，創校雖篳路藍縷，但在師生同心協力合作，家長會及地方仕紳積極參與下，校務蒸蒸日上。

如今砂崙國小校舍美侖美奐，並有玩具夢想館、英語情境教室、砂崙小田園、吳博士故事館等豐富教學環境，並發展英語繪本、國樂團、樂樂棒球、羽球等多元社團，堪稱是一座孩子的學習城堡。