3個孩子「合吃80元便當」嫌太貴 網友轟：養不起別生

2017-12-04 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕只會生不會養，可憐的還是小孩子。一名網友在臉書PO文抱怨，他姊夫非常不負責任，只拿1000元給老婆和3個念國高中的小孩當做4人2天的餐費，甚至買一個80元的便當給3個小孩吃，竟然還「嫌太貴」，原PO對此爆氣表示，「我準備叫社會局去關心了，等著吧！你這個做爸的不養，我做舅舅的養！」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO文指出，姊夫要姊姊結婚後不要拿錢回娘家，這他沒話說，但讓原PO不滿的是，兩人生了3個小孩，姊夫卻卻只給他姊姊1000元，當做是4人2天的伙食費用，等於2天6餐4個人吃。

「是要吃土嗎？」原PO痛批，「小孩一個剛要上高中，2個要上中學，正在發育期，你這個做老爸的有照顧你小孩嗎？我姐（姊）跟你說沒錢了，你叫她回娘家要，我們欠你的？」更誇張的是，現在買一個80元便當給3個小孩吃，姊夫還嫌太貴，「三個人吃一個80元便當都嫌貴......」。

原PO無奈的說，「姊夫這樣做，難道是要活生生的餓死他們（小孩）嗎？」，他也決定要聯絡社會局去關心「等著吧！你這個做爸的不養，我做舅舅的養！」

文章一出引起網友熱議，許多人怒轟原PO姊夫的行為，留言「養不起老婆小孩別娶別生」、「沒能力不要那麼愛生」、「一個便當3個人吃怎麼吃得飽？」、「真心覺得嫁給這種人真是悲哀 他怎麼不一星期只吃80元就好」、「好過分..怎有這樣人父？我生了個兒子，生活雖不怎好過，但我先生卻是努力的賺錢養我們一家三口..這社會是怎麼了？」。