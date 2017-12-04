小胖威利症患者擅長插畫 母出版「虎媽」新書

新書敘述涂仕軒（右）與母親吳惠晶相處過程。（記者黃旭磊攝）

2017-12-04 17:12

［記者黃旭磊／高雄報導］小胖威利症患者善畫插畫，連獲日本兒童展等獎項表揚，患者母親以「虎媽」為名出書敘述教養過程。

小胖威利症（Prader-Willi Sundrome）患者涂仕軒與母親吳惠晶，今天（4日）在高雄榮總發表新書「當小胖威利遇見虎媽」，近百名支持者到場，涂仕軒簽書並展示畫作，作品曾獲第46屆日本世界兒童展優選、中華民國第47屆世界兒童畫展國內特優獎。

高雄榮總副院長張宏泰說，病症為先天染色體片段缺損造成罕病，患者在嬰兒時期因肌肉張力過低，軟綿綿地如海綿寶寶，造成餵食困難，長大後又因天生下視丘發育異常，導致沒有飽食感，經常處於饑不擇食狀態，愈吃愈多、日漸肥胖。

涂仕軒耐心地為支持者簽名，畫作如「門神」、「鴨子」等角色生動、色彩豐富，構圖也具專業水準。院方表示，上天開啟另一扇通往勇氣與療育門路，用料充滿想像力，繪出多采天空。

吳惠晶說，仕軒對繪畫有興趣及天分，面對眾人害羞，除了發展遲緩，脾氣也固執，教養過程荊棘重重，為此不得不化身為強硬虎媽，硬碰硬迸發出比鑽石還要閃亮的光芒，「希望透過新書，讓讀者看見罕疾兒家庭也能重拾笑顏。」