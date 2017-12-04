鄉親憂污水下水道工程做了仍會臭 彰縣府這樣說…

彰化市污水下水道工程目前分路段施工中。（記者張聰秋攝）

2017-12-04 17:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕根據彰化縣政府全球資訊網網站訊息，民眾在線上民意信箱的發問，以下水道工程最多，其中，不少人擔心和疑惑的，會不會完成生活污水下水道工程，就能從此擺脫臭水溝聞酸臭味之苦？

有民眾形容說，彰化臭水溝一堆，彰化人聞臭聞怕了，哪天真的能看到乾淨水質的排水溝，踏出家門聞不到臭水溝飄散出來臭味道，這才是百姓真正能感受到的德政，因為跟人每天生活息息相關啊！

施工中的彰化市污水下水道系統，縣府分4期執行，希望111年底完成鋪設，管線總長43.041公里，家庭生活廢水由管線引流入水資源回收中心處理，每日約可處理1萬5000噸家庭生活污水。

不少人注意工程進度，關心彰化市水資源回收中心完成建置後，會不會還是繼續有臭味，而用戶接管完成後對居家生活環境幫助多大？還有民眾擔心，水資源回收中心日後啟用後會不會反倒帶來噪音和更大的臭味？

對此，縣府水利資源處表示，用戶接管完成後，生活污水不再排入雨水溝，雨水溝不再發臭、不用孳生蚊蟲，居家環境品質會獲得改善。

水利資源處指出，縣府會在水資源回收中心加裝除臭設施處理，並設計加裝隔音設備，以避免影響附近居民。