強烈東北風影響 17縣市續發陸上強風特報

2017-12-04 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕受強烈東北風影響，中央氣象局在今天下午4點針對全台17縣市續發陸上強風特報！

氣象局表示，受到強烈東北風影響，台南以北、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪，提醒從事海邊活動的民眾要注意安全。

陸上強風特報範圍包含：新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣及金門縣等17縣市。