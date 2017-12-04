訪耆老、說故事 原童畫繪本有聲書長智慧

指導老師高雅玟與族人分享有聲繪本書的製作發想。（記者陳賢義攝）

2017-12-04 16:58

［記者陳賢義／台東報導］我們的故事會說話、畫！

台東知本卑南族卡大地布部落青少年費時近1年時間，透過走訪耆老聽講古，從中吸取老人家的生活故事和人生經驗，再與部落國小學童分享，並由弟弟妹妹們彩繪成繪本，讓學校和部落間的學習零距離，本月每週六、日在部落聚會所「巴拉冠」展示成果，歡迎大家一起分享。

就讀高中的呂芃珊說，故事的採擷讓我們知道部落長者的人生經驗和生活感受，很慶幸長輩們願意和我們分享，雖然她不會問問題，也不太會聊天，但或多或少能從中吸取道理和收穫。高中生周紋先則說，這個計畫可以很簡單，只要4、5個人就能完成，但為什麼要動員那麼多人，目的是希望更多的族人能參與；長輩們把他們的經歷與故事，生動、富情感地表達出來，她在他們的故事裡學到了面對生活的態度。

高一的廖原啟說，這次的走訪採擷，大家聽到的不是距離很遙遠的神話故事，而是現在族人的故事和生活經驗。指導老師高雅玟表示，部落至今未出版過故事書，參考了許多部落也都只是畫故事，未曾有部落做過自己族人的生活故事，因而發想這次的繪本有聲書計畫，望能串連整個部落，不是只有幾個人做而已。

高雅玟說，整起計畫費時近1年的時間，由學生青年和社會青年去探訪部落長者，藉由聊天去了解部落的生活行為，再由國小的小朋友去聽故事，聽完故事後再畫出來，雖然過程中曾遇挫折，但都在族人滿滿的愛和支持中順利的度過。

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