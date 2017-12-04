作家入校聊書 「阿德蝸」抵新營國小分享創作

兒童文學作家「阿德蝸」今日前往新營國小與學童聊書，分享創作歷程。（記者王涵平攝）

2017-12-04 16:54

［記者王涵平／台南報導］兒童文學作家「阿德蝸」今日前往新營國小與學童聊書，分享創作歷程，小朋友興致盎然，激盪出對讀本更多的想像。

新營國小校長張溪南表示，南市教育局為推廣閱讀教育，規劃辦理「作家入校來聊書」系列活動，「阿德蝸」（陳文德）到校與小朋友聊書，別開生面的閱讀教育，學童與作家面對面互動，拉近兒童與讀本之間的距離，深耕兒童心中喜歡閱讀及寫作的幼苗。

阿德蝸的《小四愛作怪》全套共有10冊，由一群4年級孩子領銜主演，每本書的內容各成1個主題，以短篇章節呈現，每篇開頭都有一幅爆笑的4格漫畫吸引讀者進入閱讀。

「阿德蝸」今日以《小四愛作怪之無敵36計》為聊書主軸，深入淺出引領孩子認識36計的古人智慧，以歷史經驗為題材，豆子、阿福、紅鼻子老師等人當主角，校園做舞台，發展出一連令人串意想不到的故事。

張溪南表示，陳文德現任屏東市民生國小教師兼總務主任，兼任屏東大學幼兒教育學系講師。著有《自然觀察圖鑑3－蝸牛》、《小四愛作怪》全套10冊、《烏龍小學唐詩遊樂園》、《狗屎山靈異事件》、《傳說中的螢光貓》、《寶藏傳說》等兒童文學書刊，作品曾獲推薦入圍第28屆金鼎獎科學類。