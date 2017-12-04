第一科大末代鐵人賽 百餘人一較高下

工業設計碩士班校友陳俊才以42分23秒擒下個人男子組第1名。（高雄第一科大提供）

2017-12-04 16:40

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄第一科技大學行之有年的「校園鐵人三項競賽」，因明年併校，今年是末代賽事，吸引181人一較高下，連年參賽的工業設計碩士班校友陳俊才，如願蟬連3屆個人男子組冠軍。

第一科大校地廣達75公頃，自2011年起，連續7年舉辦校園鐵人三項競賽，競賽項目分個人及鐵三角組，個人組須獨力完成游泳300公尺、自行車繞校園2圈10公里，及路跑環校1圈5公里；鐵三角組以3人一組為團隊參賽，接力完成游泳、自行車及路跑，全長約15公里，考驗參賽同學的體力與毅力。

校園鐵人三項競賽堪稱是第一科大校慶的暖身活動，由於明年第一科大、高應大和高海科大3校即將合併，鐵人三項今年將是末代舉辦，共吸引181人報名參賽，其中，工業設計碩士班校友陳俊才特地向公司請假返校參賽，結果以42分23秒拿下個人男子組第1名，會計資訊系楊宜潔以53分58秒拿下個人女子組冠軍。

另營建工程系2年級同學史維晨、曾柏雄和林軒毅，以40分12秒奪下鐵三角男子組第1名，創新設計工程系同學許瑋珊、賴冠曄、葉婷，以53分15秒拿下女子組冠軍。