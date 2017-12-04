醫病》腹漲難解尿 12歲雙胞胎姊妹處女膜閉鎖

2017-12-04 16:24

〔記者張軒哲／台中報導〕12歲的王姓雙胞胎女童近期突然出現尿量減少，甚至有尿不出的窘境就醫。醫師查出女童罹患處女膜閉鎖，因處女膜較厚且沒有小開口，導致經血無法排出，造成子宮及陰道積血腹部出現很大囊狀的病灶，壓迫到輸尿管，影響排尿。

醫師為她們進行開洞造口手術，在原本處女膜上挖個小洞，讓經血順利排出，術後女童恢復排尿功能，健康出院。由於女童的母親與雙胞胎姊姊同樣有處女膜閉鎖情況，醫師懷疑也許與遺傳有關。

童綜合醫院婦產科醫師簡陳榮指出，幫女童進行超音波檢查後，發現她的腹部出現很大囊狀的病灶，且壓迫到輸尿管，所以無法排尿，手術後排出的經血量高達600cc，術後女童正常排尿，健康如昔。女童術後幾天，媽媽又帶著雙胞胎姊姊就醫，因姊姊也說肚子脹脹的，懷疑跟妹妹同樣也是處女膜閉鎖，經過檢查後確診是處女膜閉鎖，同樣進行開洞造口手術，排出300左右經血，解除不適症狀。

簡陳榮表示，處女膜包圍女性陰道口，正常為厚約1-2公分的膜狀物，在胎兒3-4個月時期開時長成，陰道外端與尿生殖竇腔交匯之間有一層薄膜相隔，隨著女性發育長大，這層薄膜也會開始發生空腔化情形，也就是逐漸形成洞孔，即處女膜孔，讓經血從陰道流出。

成年女性處女膜型態非常多，有些有一個洞，或多個洞，但也有先天就沒有長成處女膜，或者如個案一樣是閉鎖的情況。王母向醫師透露，自己年輕時也有處女膜閉鎖症狀，懷疑與遺傳有關，但醫師無法斷論是因遺傳導致。

簡陳榮呼籲，若到了青春期年紀的少女，開始出現乳房隆起等發育情況，但月經卻一直沒有出現，且可能伴隨出現腹痛、頻尿、尿不出或便秘等症狀，家長要帶至婦產科檢查，延誤治療可能因為經血囤積導致輸卵管變形，或有血塊堵塞輸卵管，影響日後生育。