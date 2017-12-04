魚丸節週六南方澳登場 千份魚丸湯免費嚐

蘇澳魚丸節將於本週六登場，當天將備有千份魚丸湯供民眾免費嚐。（記者張議晨攝）

2017-12-04 16:06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇澳鎮公所舉辦「蘇澳魚丸節」，9日上午10時起於南方澳第三漁港碼頭廣場舉行，鎮公所首次與宜蘭縣新住民關懷協會合作，利用南方澳在地魚漿為基底，製作各式家鄉味美食。蘇澳鎮長陳金麟說，魚丸節當天有千份魚丸湯免費嚐，還有魚丸DIY等活動，要讓遊客「有吃又有得拿」。

蘇澳魚丸節今年首度將魚丸料理跨足「異國風」，與東南亞、中國新住民合作，利用異鄉人的手，為傳統魚丸賦予新意。如泰國魚漿餅、浙江魚滋麵等。

陳金麟指出，今年魚丸節擴大辦理，也獲得魚丸業者支持，鎮公所也會與商家齊力行銷蘇澳觀光，藉此打響南方澳魚丸品牌，提升魚丸買氣、促進在地消費機會。

陳金麟說，民眾憑今年11月、12月在蘇澳消費的發票3張，就可換取DIY體驗券或魚丸1包，換完為止，發票則捐給華山基金會；另外，為鼓勵利用大眾運輸工具，憑魚丸節當天國道客運票根，也可獲得現金卅元折價券。

蘇澳魚丸節將於本週六登場，當天將備有千份魚丸湯供民眾免費嚐。（記者張議晨攝）