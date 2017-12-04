10幾年最佳！全國技藝賽 新竹高工獲8金手獎4優勝

獎牌大爆發！新竹高工今年參加全國高中職工業類競賽，拿到8個金手獎和4個優勝，成績是10幾年來學校最好的一次。（記者洪美秀攝）

2017-12-04 16:03

［記者洪美秀／新竹報導］新竹高工今年參加全國高中職工業類學生技藝競賽，成績大爆發，是10幾年來最好成績，更拿到8金手獎、4優勝，還有2個全國第1名。其中不乏進修部學生及外配單親之子拿到金手獎，更有2名女生拿到獎項，成績傲視竹苗區高中職校，校長李恆霖說，學生和指導老師的表現讓人讚賞，學校與有榮焉。

校長李恆霖說，今年學生獲金手獎的學生有8個，分別工業配線第1名蔡尚哲、車床第1名羅晟興、電腦輔助機械製圖第2名郭佳漢、板金第3名黃志洪、室內空間設計第3名曾國凭、車床第5名陳藝晉、機械製圖第6名李品諳、數位電子第7名黃塖朋。另4個拿到優勝，有板金彭星蓉、化驗陳孔興和鉗工曾俊達、彭竣聖。

李恆霖說，今年除8金手獎，更有2個全國第1名、1個全國第2名、2個全國第3名，20名選手參賽，有12人獲獎，獲獎達6成，在145所參賽高中職學校及1109名選手，獲得此成績，是學校10幾年來最好的一次。

其中拿到金手獎學生中，機械科學生陳藝晉是單親外配之子，爸爸在他小五時因小兒麻痺行動不便從樓梯摔下來傷重不治，疼愛他的阿嬤也在1個月內過世，接連痛失2個至親，讓陳藝晉從小就比一般人成熟，雖然「中低收入戶」身份跟著他，但他沒忘記社會給的溫暖，成為車床選手後，他幾乎在學校練到晚上11、12點，如今獲獎，希望回報辛苦工作的媽媽，也會努力打拚，讓家人過較好的生活。

而進修部學生李品諳說，國中成績不理想的她，選擇念進修部，但她反而有多的時間念書，拿到機械製圖第6名金手獎，她說，會繼續努力，改變自己。同樣也是女生選手的彭星蓉則拿到板金優勝，身材嬌小的她要克服板金操作時體力上的負荷，她都是靠做伏地挺身訓練肌耐力，才能在比賽有最好的狀態。

拿到工業配線全國第1名的蔡尚哲因喜歡機械程式設計，未來會繼續努力，用好的程式設計來改變人類的生活。也拿到車床全國第1名的羅晟興說，去年學長在此項目只拿到優勝，如今他拿到全國第1名，不僅超越學長，也展現出學校在車床項目的實力。