台東金幣 明年可望加倍送出550萬元

台東縣政府員工連運動會都不忘宣傳台東金幣。（記者黃明堂攝）

2017-12-04 16:01

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府今年以「TTPush踢一下」APP推播訊息，共送出價值200多萬元的「台東金幣」，今天獲縣議會通過明年送金預算550萬元，送出比今年多1倍以上的金幣。

縣議員洪宗楷今在審查台東金幣預算時指出，有很多民眾反映台東金幣不好用，但他也坦言：「目前很多人在用」；縣府國際發展及計畫處處長余明勳表示，台東金幣已成話題，連在麵攤都有人在談金幣。

台東縣政府「TTPush踢一下」在今年初推出，透過主動APP平台推播縣政宣傳、活動訊息給民眾，民眾加入會員答題，有機會獲得金額不等的台東金幣。

10枚台東金幣等值台幣1元，可選擇兌換數百餘種商品可兌換，每題有數百或數千個拿金幣機會，但目前會員已超過3萬2千人，幾乎都秒殺，手腳不夠快就搶不到。

國計處在明年度預算中編列了2筆共550萬元的TTPush，準備做為台東金幣的支應經費，比今年的規模成長1倍以上。

余明動說，今年的台東金幣已經在11月30日截止兌換，並且歸零，明年度的執行方式，還必須進行府內各處室協商後定案。

余說，送台東金幣只是吸引民眾閱讀推播訊息的一個誘因，增加民眾多施政的了解，就算有些民眾目的只是要拿金幣，但也只有真正看過題目內容的人，才有辦法在搶答題中解題。

余說，金幣消費也有活絡經濟的功效，很多參與的商家藉此開發客人也宣傳產品，所以都要求縣府持續辦理。