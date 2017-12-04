北市健康促進頒獎 職場社區合計頒發115項

2017-12-04 15:15

〔記者周彥妤／台北報導〕為締造健康環境，針對致力推動健康促進的單位，台北市衛生局歷年辦理評比業務，今舉行年度頒獎典禮，其中職場組頒發27項，社區組頒發88項，由副市長鄧家基頒獎表揚績優單位於推動健康促進的努力。

副市長鄧家基表示，北市今年計265家公私事業單位參與通過職場健康促進認證，有6家榮獲全國績優健康職場，也是北區獲獎數最多縣市。以馬偕醫院而言，其將「職業安全衛生室」設為專責單位，依員工需求推動各項健康促進項目，包含員工病假率降低、體適能檢測健康體位皆有進步，可謂國內職場健康促進標竿。

衛生局表示，為建立員工防癌認知及定期篩檢習慣，富邦媒體科技股份有限公司積極宣導鼓勵參與，該公司員工人數共1111人，今年篩檢癌症達329人；另外，國泰醫院除了宣導飲食控制及規律運動，今年增設臉書社團，提供減重學員飲食指導，也讓學員交流分享，榮獲健康體位管理服務獎「團體績優獎」及「最佳人氣獎」。

至於表現優異的社區組，衛生局長黃世傑說，內湖紳士協會經營養師指導，學習計算食材份量與熱量，長輩透過參與社區園圃蔬果栽種，並運用食材本身特性烹煮出兼具健康、美味的佳餚「四季納福」，榮獲健康競賽健康餐食組第1名。

衛生局表示，為便於自我健康管理，民眾可免費下載「台北體重管理」APP使用，有關健康促進訊息可至「台北健康城市」網站（http://healthycity.taipei/）或「台北市健康體重管理專區」（https://101.health.gov.tw）查詢，亦可撥打市民當家熱線1999轉1848洽詢。