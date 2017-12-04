新竹市經國綠園道 綠斑馬識別度更高更安全！

綠斑馬線現蹤！新竹市政府交通處在經國綠園道周邊5處路口率先啟用具識別度的綠斑馬線，不僅行人行走更安全，也具防滑效果，行人和汽機車駕駛都反應很不錯。（記者洪美秀攝）

2017-12-04 15:19

［記者洪美秀／新竹報導］斑馬線不再是印象中的僅有黑白相間顏色了！新竹市府交通處已在綠園道沿線包括經國路與民主路、經國路與民權路等5個路口改成綠斑馬，不僅讓斑馬線「換裝」，也提供辨識性更高的安全斑馬線，且具防滑及明亮等功能，除強化行人路權範圍的識別，也提高路口安全性，改善人本環境。

市府交通處表示，五處路口包括經國路與經國路1段479巷、經國與民生、經國與民主、經國與光華、經國與民權等處。馬路上使用彩色鋪面在歐美及日韓國家很常見，有美化及警示提醒，市府引進彩色抗滑塗層鋪面，應用在路口斑馬線上，可解決因陰雨或夜間視線不明而產生的人車危險情形，加上材質顆粒較傳統標線抗滑效果更好，也能減少機車族群因雨可能打滑情況。

新竹市長林智堅說，市府此處將民眾習慣的黑白相間斑馬線「換裝」，利用綠色為鋪面基底色，搭配白色枕木紋行穿線，除與綠園道周邊景觀融合一起，更具有安全辨識性。

市府交通處長倪茂榮說，新式斑馬線除增添路口意象，打造城市美學，鋪面抗滑係數BPN值高達75以上，比傳統標線防滑效果高1.5倍，可降低因雨天可能產生的打滑現象，並提升夜間可視性，強化行人路權的識別度。

不少住在經國路的民眾都發現，斑馬線跟以前不一樣了，色彩繽紛的圖案和線條，讓單調的斑馬線更具活力，且具賞心悅目，走在馬路上感覺較安全，對來往行人和駕駛也具有提醒作用，搭配周邊的綠色景觀，覺得很舒適及安全。

交通處表示，目前已率先在經國綠園道周邊五處路口啟用綠斑馬，未來也會沿著綠園道的4公里新竹之森逐一變裝，期許打造更舒適的人本環境，讓行人走在路上更安全，體驗綠色城市減壓生活。