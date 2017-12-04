浪漫台3線I-voting第1名 割草大隊今天上路

2017-12-04 15:18

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府首度以I-voting網路票選徵集打造台3線浪漫空間美化方案，拿下第1名的「台3線割草大隊」今天上路，20名志工除了用割草方式整理橫山鄉豐鄉瀑布周邊環境外，也簽名連署支持推動「除草劑管理自治條例」立法，宣誓守護台3線的自然生態。

新竹縣政府文化局長張宜真說，「自己的台3線自己來改造」，在地民眾對自己的家鄉最有感，所以請他們來提案如何改造新竹縣境的這段省道台3線並透過網路票選和鄉親投票來決定，入選的除了「台3線割草大隊」外，還有「橫山鄉田寮水頭排古道再現」、「關西鎮南雄中正路石店子老街來作客」兩項計畫。

「我們要讓原本在台3線沿線大自然生活的蜜蜂回家！」割草大隊大隊長黃政權就是發現使用過除草劑的地方不但「寸草不留」，而且連原本在當地採蜜棲息的蜜蜂也都「跑光光」，驚覺除草劑對環境的危害，所以希望用人工割草取代除草劑的方式砍除當地雜草，還給地方一個乾淨自然生態。

割草大隊今天上午在橫山鄉大山背豐鄉瀑布前誓師出動，原本是家庭主婦、農場業者、橘農、茶農的志工們，熟練的操作割草機清除當地鄉道旁的雜草；他們說，當地的大山背野溪是梭德氏赤蛙的繁殖基地，用人工割草的方式取代除草，救了蜜蜂也救了梭德氏赤蛙，可說是一舉兩得。

黃政權說，割草大隊與荒野保護協會新竹分會也將合作推動「除草劑管理自治條例」立法，把守護台3線的自然生態的努力往新竹縣的其他角落擴散出去，後續也將巡迴橫山鄉各村落辦理生態講座，透過講座與自身實際經驗分享協助社區、老農轉型友善農法，鼓勵他們保護身體健康、守護生態也創造農產品更大的附加價值。