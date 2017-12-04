《順雲》道出長照議題 朱立倫鼓勵跨世代共助

新北市長朱立倫出席《順雲》特映會，他提到，市府團隊首創「佈老時間銀行」，帶動民間力量投入長照服務，更鼓勵不同世代建立共助互助的平台。（記者邱書昱攝）

2017-12-04 15:08

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府文化局4日於板橋大遠百影城舉行《順雲》電影特映會，影片內容同樣主軸圍繞在長照問題。市長朱立倫表示，近年台灣人口老化速度又快又猛，新北市也有超過12%的老年人口，市府團隊推動包括老人共餐、動健康等措施，以及全國首創的「佈老時間銀行」，帶動民間力量投入長照服務。

特映會邀請導演王明台、演員陳季霞、劉引商等人出席。《順雲》描摹出臺灣電影的生命力，透過作品讓某些議題被看見、被關心，電影內容講述一個60歲未結婚的女性，為了照顧母親，提早從大學行政人員離職，在相處中她們碰撞出親情的羈絆與衝突，看似互相依賴，更像是彼此折磨。

朱立倫說，帶動民間力量投入長照服務，除了讓長者們活得健康，活得開心外，更鼓勵不同世代間建立共助互助的平台，今日當「佈老志工」照顧長輩，就是為未來的自己儲存照顧資源。

此外，朱立倫提到，今日邀請的觀影對象大多是新北市「佈老志工」，他們是一群自主加入，在接受相關訓練及實習後，實地擔任照顧及陪伴長者散步、運動、購物、備餐服務及簡易文書處理等的志工人員，照護層面不僅包括物質需求，心理健康更是必須關注的面向，感謝這群志工的投入，並呼籲更多人一起加入關懷長者的行列。

文化局表示，《順雲》除了有藝術上的成就外，帶出社會關懷的新力量，導演透過鏡頭語言帶我們看到長者照護最真實的一面，藉以反思對親人的關心，以及社會不同世代和諧的重要性。