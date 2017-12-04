與北門3校交流 史瓦濟蘭學生能說中文武術好

史瓦濟蘭學生和北門國中等3校交流。（記者楊金城攝）

2017-12-04 15:19

〔記者楊金城／台南報導〕國際非營利組織「阿彌陀佛關懷中心（簡稱ACC）」舉辦「行願非洲、感恩之旅」活動，帶領非洲史瓦濟蘭20位學生今天到台南北門區，與北門國中、二溪國小及文山國小3校聯合舉辦國際文化交流，帶給ACC院童美好回憶、開拓北門學生的國際視野。

ACC是由慧禮法師創辦至今13年，弘化非洲，打造愛與慈悲的希望工程，捐助人來自台灣等世界各國，ACC台灣辦公室主任翁嘉鴻說，目前ACC在非洲5個國家設立附設學校的孤兒院，教非洲的孩子受教育、學習中文和練武術健身，並茹素。

北門國中校長陳威介、北門文山國小校長謝辰育表示，藉由文化教育交流活動讓史瓦濟蘭學生感受台灣的溫暖，並增進北門偏區學生和史瓦濟蘭學生彼此的國際視野、國際學習，也學習大愛精神。

史瓦濟蘭學生都會說中文，和3校學生溝通沒問題，他們表演武術、氣功，北門國中帶來熱情有勁的在地特色戰鼓表演、大內二溪國小帶來民俗體育跳繩、文山國小演出具有濃濃台灣味的電音三太子表演，將台式文化向國際傳播，還為史瓦濟蘭學生教跳繩及剪紙課，中午則度過難忘的午餐約會。

二溪國小校長沈佳蓉說，難得由山海學校聯合舉辦國際教育，不僅是國際交流，也是山海交流，這樣的交流，非常助於學生境教學習，師生非常欣喜。

北中學生顏承智說，很開心和不同國家的學生互動，讓自己的視野更開闊。

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