米其林美食聯手進台中 打造亞洲米其林一條街

添好運進駐J-Mall商場。（記者張菁雅攝）

2017-12-04 14:36

〔記者張菁雅／台中報導〕獲得米其林一星的添好運、了凡香港油雞飯．麵、Tsuta蔦聯手進軍台中，這三家店分別來自香港、新加坡、東京，且在台中的分店剛好緊鄰而立，成為「亞洲米其林一條街」，為台中餐飲市場投下震撼彈。

添好運、了凡香港油雞飯．麵及Tsuta蔦同時進駐台中市西屯區的J-Ｍall商場，將自5日起同步試營運。引進這三家米其林一星餐廳的和億生活集團執行長林晉指出，J-Ｍall商場緊鄰台中工業區、東海大學，附近還有澄清醫院、台中榮總，具有一定人潮，但餐飲的選擇性較少，尤其國際品牌更少，這幾年來，許多國際餐飲品牌進入台灣市場，都集中在台北，這次J-Ｍall重新改裝，因此趁機引進這三家米其林一星餐廳，介紹給台中民眾，也希望吸引國際客人。

連續9年蟬聯香港米其林一星港點添好運，2014年登台以來，人氣居高不下，其中招牌的酥皮焗叉燒包更創下賣出超過550萬顆的成績。

了凡香港油雞飯．麵是新加坡著名的攤販，米其林在2016年打派傳統，首次破例頒發一星給攤販，2017也持續蟬聯一星，今年4月進入台灣，主打油雞、叉燒、燒肉及排骨。

Tsuta蔦曾獲東京最佳拉麵，並從2016至2018年蟬聯米其林一星，為慶祝台中店試營運，特別打造獨家限定的味噌新系列拉麵，一天限量50碗。

了凡香港油雞飯．麵首度到中部開店。（記者張菁雅攝）

Tsuta蔦來自東京。（記者張菁雅攝）