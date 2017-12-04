與輕軌並行 愛河舊鐵橋變人行通道

愛河舊鐵橋黃昏景致。（記者葛祐豪翻攝）

2017-12-04 14:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕有74年歷史、列為暫定古蹟的愛河舊鐵橋，即日起開放通行，搖身一變為人行通道，在現代化輕軌旁，彷彿訴說著歷史軌跡，可望成為高雄新興的打卡景點。

市府指出，愛河舊鐵橋是台鐵高雄臨港線的其中一段，依1940年的地圖與空照圖研判，跨越愛河兩岸的苓雅寮大橋（今愛河舊鐵橋）是在1943年完成，當時正值二次大戰期間，該橋發揮重要運輸功能，銜接高雄港站與製鋁工廠。

4年前，愛河舊鐵橋經高雄市文資大會通過，列為暫定古蹟。但隔年因輕軌工程愛河橋興建，將舊鐵橋暫時拆除，直到去年底才吊裝重返愛河，讓懷舊的舊鐵橋與現代的輕軌並存。

愛河舊鐵橋經整修後，即日起放民眾通行。

工務局養工處指出，將原有愛河舊鐵橋設計成人行橋，採用木板鋪設在橋面兩側，中間設計強化玻璃，呈現鐵軌風貌，夜間再以燈光照明，形成一個美麗的鐵軌光廊，可串連輕軌真愛碼頭站的愛河兩岸人行動線。

養工處也在舊鐵橋人行橋東側，設計9公尺高的人行引道階梯，利用原有的大榕樹遮蔭，以海浪的曲線螺旋而上，中間平台可駐足觀賞愛河風景。

輕軌真愛碼頭站旁的河濱公園綠地廣場，養工處也加以改造，保留原有老樹，在愛河岸邊種植九重葛，在輕軌真愛碼頭站北側，留設大片廣場，可吸引更多遊客駐足眺望愛河景觀。

養工處歡迎民眾來趟愛河舊鐵橋之旅，站在美麗的鐵軌光廊，迎接輕軌列車緩緩進站，讓人彷彿置身時光隧道。