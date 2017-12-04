全國冬片茶王爭霸 南投較勁、明揭曉成績

全國冬片茶製茶比賽今在南投縣名間鄉登場，國立苗栗農エ退休土教師邱慶良（面對鏡頭者），展現退而不休精神參賽。（記者謝介裕攝）

2017-12-04 14:09

〔記者謝介裕／南投報導〕全國冬片茶製茶比賽活動，今起在南投縣名間鄉泉發茶廠一連進行2天，吸引來自全台茶區35名製茶好手同台較量，僅見參賽人員領取茶菁後，便開始進行日光萎凋、攪拌、炒菁、揉捻、乾燥、烘焙等各項工作，比賽結果將在明日揭曉。

全國冬片茶製茶比賽，今在南投縣名間鄉熱鬧登場，參賽選手努力爭取好成績。（記者謝介裕攝）

名間鄉冬片茶產量居全台之冠，此次名間公所特別與南投縣製茶工會共同舉辦該活動，每位選手須從20台斤茶菁中製作出成品，參賽的35名選手之中，不乏遠從花蓮、台東、宜蘭等縣市而來，其中南投縣在地選手約占一半，才被地方民眾冀於奪冠的厚望。

全國冬片茶製茶比賽，今在南投縣名間鄉熱鬧登場，承辦人員忙著將茶菁裝箱、秤重分給參賽選手情形。（記者謝介裕攝）

比賽前，公所特別舉辦茶園田間栽培及講習活動，農委會茶改場凍頂工作站站長林儒宏說，冬季氣候變化多端，提醒與賽選手要特別注意茶菁乾濕度的掌握，以免影響品質。

全國冬片茶製茶比賽，今在南投縣名間鄉熱鬧登場，承辦人員忙著將茶菁裝箱、秤重分給參賽選手情形。（記者謝介裕攝）

南投縣名間鄉長陳文德指出，冬季因冷鋒來臨，氣溫驟降之後，一般而言，茶樹會進入休眠狀態，如今拜科技所賜已克服該問題，不過，在低溫環境中茶樹生長較其他季節緩慢，揉成茶後易形成一片一片的，故名「冬片茶」，也是冬、春交替之際的特有茶葉，期盼藉此活動讓選手們互相切磋、提昇製茶技術，讓國人都能夠品嚐到更好滋味、香氣的冬片茶。