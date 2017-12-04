醫病》同施行2高難度微創手術 台大新竹成功救治老翁

2017-12-04 13:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名86歲老翁日前因癌症篩檢發現糞便潛血陽性，到台大醫院新竹分院直腸肛門外科求診，進一步檢查發現罹患直腸惡性腫瘤，建議腹腔鏡手術治療，但是術前的電腦斷層檢查又發現老翁腹部主動脈有一大約6公分主動脈瘤，考量病人年齡大及手術風險後，團隊決定為他同時做微創主動脈支架手術及微創腹腔鏡直腸切除手術，此為極罕見的單次同時施行兩項手術。病人術後復原良好，住院一週後順利出院。

台大醫院新竹分院直腸肛門外科主任沈名吟表示，目前微創主動脈支架手術及微創腹腔鏡大腸直腸切除手術在該院是常見手術，技術也相當成熟，單項手術執行起來不會有太大問題。但是，這位患者因同時罹患直腸癌及腹主動脈瘤，外科團隊評估，若要成功救治，需接受兩項重大手術。查詢全世界的文獻報告顯示，同時施行兩項手術只有少數個案報導，經評估病人年紀、身體狀況等風險後，最後決定於一次全身麻醉中同時進行兩項重大手術，而且皆採用微創手術方式進行，不但可以避免分次手術的全身麻醉風險，更能減少住院天數，使用微創手術也可以減輕患者疼痛、縮短身體復原時間、降低術後併發症，對高齡86歲的老翁是最適合的治療方式。

此次依病人罹癌位置（低位直腸癌），選擇了結合腹腔鏡之「經肛門全直腸繫膜切除手術」，這是一種新型腹腔鏡微創手術，較一般腹腔鏡手術有更多的好處，包括腫瘤周圍組織的完整切除、減少泌尿生殖系統神經的破壞、以及增加腫瘤切除的安全遠端距離，提升直腸癌微創手術品質及成功機率。

心臟血管外科兼外科加護病房主任林明賢表示，腹主動脈瘤並非惡性腫瘤，好發於年長、男性病患，主要是腹主動脈因長年高血壓及血管壁粥狀硬化造成血管本身脹大膨出，雖然不是惡性腫瘤，但是腹主動脈瘤一旦破裂，死亡率卻高達90%，比惡性腫瘤還可怕，可算是體內的「不定時隱形炸彈」。腹主動脈瘤在沒有破裂前幾乎都沒有症狀，並不容易被察覺，病人往往是在接受健康檢查或是其他腹部器官檢查的時候，才無意間發現罹患該病。