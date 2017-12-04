打最好的！彰縣公費子宮頸癌疫苗打最新9價的

彰縣國一女生接種公費子宮頸癌疫苗，今天在彰興國中開打。（記者張聰秋攝）

2017-12-04 13:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕施打人類乳突病毒疫苗，是目前醫界公認能夠預防子宮頸癌，彰化縣政府今年編列2500萬元預算，購買市面上最新型的9價人類乳突病毒疫苗，免費為全縣國中1年級女生接種，今天開始校園接種，縣長魏明谷說，坊間9價人類乳突病毒疫苗，要價1萬800元，彰化縣國中女生接種一毛錢都不用花，要打就打最好！

為讓政策延續，變成常態性預算，今年透過追加減預算，明年在年度預算編入歲出預算，希望每年國一新生女生都能在國一階段完成接種，達到15年保護力。

衛生局估算，今年全縣國一女生約5100人，公費接種要經家長同意，問卷回收，1成家長擔心疫苗負作用反對，衛生局長葉彥伯說建議家長不妨上網蒐集，對疫苗會有更明確的認知。

葉彥伯說，施打疫苗要延續，長期降低子宮頸癌發生率才能見效，縣內跟其他縣市最大不同，在於9價人類乳突病毒疫苗，對人類乳突病毒保護力可提升到9成以上，一般2價或4價，大約在7成保護力。

衛生局今在彰興國中進行校園接種開打，彰化縣醫師公會顧問蔡明忠，幫學生評估施打前身體狀況，再由護理人員為學生注射疫苗，魏明谷把這份政策當成送給國一女學生的聖誕節禮物，學生覺得禮物務實又特別，很開心。

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