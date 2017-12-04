擔任溫暖避風港10年 林智堅感謝寄養家庭無私付出

新竹市長林智堅與寄養家庭親子們共進午餐，氣氛和諧溫馨。（記者蔡彰盛攝）

2017-12-04 13:36

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕寄養家庭是許多孩子生命中的避風港，為感謝寄養家庭長期照顧寄養兒少，新竹市政府舉行感恩餐會，市長林智堅與寄養家庭父母及寄養兒少一起共餐話家常，其中陳逢林與張芷臻夫婦照顧發展遲緩兒，擔任避風港10年，林智堅一一感謝他們的付出，讓城市每一角落的孩子感受愛與溫暖。

感恩餐會共有80名寄養父母及寄養兒少參與，寄養兒少們親手製作披薩烘焙送給「市長爸爸」，林智堅也與孩子一同手做鳳梨酥，許多孩子更熱情地擁抱市長，紛紛想與市長爸爸合照，充滿溫馨的歡笑聲。

陳逢林與張芷臻夫婦擔任寄養家庭滿10年，10年來照顧約10位0到2歲的寄養孩子，夫婦倆印象最深的是，自104年起照顧當時2歲的花花（化名），花花經診斷有發展遲緩的情況，吃飯時因吞嚥不易，需要軟質食物，但在夫婦倆的細心照顧下，花花在今年4月教育處幼教評估鑑定會議中通過，9月可以開始就讀一般幼兒園，雖然目前仍需要一對一指導員從旁協助，但花花也邁入學習成長里程碑，讓夫婦倆感動不已。

張芷臻說，自己的兩個女兒已經長大，秉持想要回饋社會的心，在10年前加入寄養家庭行列，這幾年下來，感受到寄養孩子的身世讓人心疼，孩子經常處在照顧疏忽、不安全的環境中成長，使得他們容易情緒不安，生理發展也與其他孩子不同，但是看著他們一天天進步，覺得「一切都值得了」。

社會處長陳雪慧表示，新竹縣市目前共有53戶寄養家庭，竹市兒少保護個案截至11月底止，安置32名於寄養家庭，其中監護兒少共26位，有11名為6歲以下兒童，目前有8名安置於寄養家庭。

陳雪慧說，每位兒少保護個案皆來自不同的家庭、有不同的照顧議題，感謝寄養家庭的無私奉獻，也期待有更多的家庭能打開家門，一起加入寄養家庭行列，讓愛住進來。