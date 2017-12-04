中市府推綠川文化品牌 還有專屬糕點

2017-12-04 13:43

〔記者歐素美／台中報導〕台中綠川也有專屬糕點？台中市水利局推出綠川品牌形象，深受矚目，為進一步與周邊業者結合，並委託嶺東大學文化創意研發中心策畫，邀請綠川周邊店家參與綠川LOGO融入商品示範計畫，展示品牌設計與在地產業結合成果，未來將擴大整合藝文、旅遊、食品、服務等產業，提升品牌知名度。

水利局委託嶺東科技大學文化創意產業研發中心擔任綠川文化品牌策畫團隊，由許哲瑜、郭中元兩位老師領軍，針對綠川視覺形象、提升在地認同與活絡地方等部分進行設計策畫，11月底在台中中區繼光工務所舉辦「綠川。川游不息」水岸品牌示範計畫說明會，在地業者反應熱烈。

設計團隊示範將「綠川LOGO」結合「一福堂糕餅」及「陳雕刻手工餅模」，製作成「綠川糕點」，除保留傳統綠豆糕特色，更融入新意的抹茶風味，在說明會上相當吸睛。

專案團隊負責人許哲瑜表示，這次為市府策畫的綠川品牌行銷示範計畫，希望體現「地方創生」概念，透過刺激地方轉型，引導地方自發性思考，並將「文化內涵」引流到體驗，進而轉化為消費的過程，並帶入實際可行的商業模式，才能支持文創產業的經濟價值。

水利局表示，說明會中展示品牌設計與在地產業連結的可能性，未來如有機會整合不同業者，將能有效帶動藝文、旅遊、食品及服務等產業創新提升，共同撰寫綠川水岸品牌的獨特文化價值。

為讓民眾更認識綠川，水利局除規劃綠川LOGO結合商品，明年2月10日並將在市役所舉辦「川游不息」展演，結合多位藝術家的創新作品，展示對綠川的感官體驗。