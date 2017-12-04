想要免費2018年日曆、桌曆 快到彰化縣各地戶政所

彰化縣政府印製的日曆、桌曆，放在各地戶政所由民眾自行索取，鹿港戶政所主任林讚興（圖右）親自把桌曆、日曆交到民眾手上。（記者劉曉欣攝）

2017-12-04 13:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕慢來就拿不到了！彰化縣政府印製2018年的日曆與桌曆，今天在全縣各地戶政事務所供民眾索取，光是鹿港戶政事務所今天一早就被索取將近一半！

「一聽到就趕快來拿！」吳姓女子表示，今天一早就聽到說可以到戶政所拿日曆、桌曆，所以一有空閒就專程到戶政所，有了明年的日曆、桌曆，就不必再四處詢問那裡有在發。

鹿港戶政所主任林讚興表示，這是第二波發放，第一次是11月27日發放日曆、桌曆各500本，兩天內發放完畢；這次是日曆、桌曆各450本，今天早上已發出將近一半，由於數量有限，每人限領取日曆、桌曆各一本。

彰化縣新聞處長李俊德表示， 新聞處花費589萬元印製明年日曆和桌曆，發放對象不是只發給民代和村里長，也發放給平日奉獻付出的義警、義消等志工，也會在適當的公共場合來讓民眾索取，除了各地戶政所以外，縣府服務台也可以索取，各地戶政所的數量則依照各地人口比例來分配，是否還有第三波索取，將視第二波索取情況再說。

彰化縣政府印製的日曆、桌曆。（記者劉曉欣攝）