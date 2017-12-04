神岡區新和宮入火安座 學童拜拜吃湯圓

神岡區新庄里新和宮落成，舉辦入火安座大典。（記者歐素美攝）

2017-12-04 13:05

〔記者歐素美／台中報導〕「神農大帝，他好強壯喔！」台中市神岡區新庄里新和宫斥資1億元新建落成，舉辦入火安座大典，圳堵國小附設幼兒園今天率領小朋友到場戶外教學，童言童語，十分可愛；圳堵國小校長蔡宗信表示，難得遇到新廟落成，校方帶領小朋友來趟文化之旅，並教導小朋友以尊敬的心情敬奉神明。

新和宮昨今兩天舉辦入火安座大典，席開100多桌宴請信眾，十分熱鬧。主委王正堯表示，新庄里原本沒有廟宇，神明是由信眾輪流奉伺，幸榮譽主委王富雄願意提供土地，當時他擔任新庄里長，就號召里民有錢出錢、有力出力，里民大團結，終於在103年到106年，利用短短4年即建廟完成，這是大家共同的功德。

新和宮管理委員會總務組長王丕宏表示，早期祖先渡海來台開墾，也帶來許多神明，但一直沒有興建廟宇供奉，而是採用頭家爐主方式，擲得爐主的人就捐出1斤豬肉，辦理福宴，請其他信眾食用後，再將神明帶回家供奉。新和宮佔地約2公頃，主建築面積約720坪，斥資約1億元興建完成。

副主委張木梁表示，30多年前，創會會長王富雄成立「三聖母」媽祖會，6年前，他擲得爐主，大家提起建廟事宜，王富雄並「半買半相送」捐地建廟，才促成新和宮的建廟及落成，成為居民的信仰中心。新和宫主要供奉媽祖，還有玉皇大帝等神祇。

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