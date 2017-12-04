新北歡樂耶誕城 巨星演唱3天嗨唱

「2017新北市歡樂耶誕城」重點活動「巨星耶誕演唱會」，將於15、16、17日三天舉行，演唱會卡司今天公布。（記者邱書昱攝）

2017-12-04 12:46

〔記者何玉華／新北報導〕「2017新北市歡樂耶誕城」重點活動「巨星耶誕演唱會」，將於15、16、17日3天，在新北市市民廣場登場，演唱會卡司今（4）天公布，三天主持群包括金鐘主持人阿翔、黃子佼，以及食尚玩家的莎莎，壓軸歌手包括潘瑋柏、林俊傑及周湯豪。

3天演唱會的主持人，首日（15）由食尚玩家主持人莎莎搭配流行男團GTM的Masha揭開序幕，次日（16）由阿翔搭配青春女團Popu Lady的宇珊，最後一天（17）則是黃子佼搭配Popu Lady的寶兒；而晚上6點至10點的演唱會，分別由「亞洲唱跳天王」潘瑋柏、「亞洲唱作天王」JJ林俊傑以及帥到分手的「唱跳創作新霸主」周湯豪壓軸演出。

主辦單位表示，潘瑋柏和JJ林俊傑，聯袂將年底在台唯一一場大型公開演出的機會，「獨家」獻給2017新北市歡樂耶誕城的「巨星耶誕演唱會」；而林俊傑也是今年新北市歡樂耶誕城光雕主燈秀的音樂總監。

此外，30組參與演唱會的歌手包括：ELLA、畢書盡、盧廣仲、周興哲、曾沛慈、陳勢安、吳思賢、葛仲珊、艾怡良、安心亞、鬼鬼、家家、鼓鼓、李佳薇、李千娜、八三夭、陳彥允、安那、小宇宋念宇、袁詠琳、派偉俊、戴愛玲、LuLu、GTM、J.Sheo等。