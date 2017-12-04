霧霾圍城公民圍府 60餘大學生「怒」繞中市府陳情

霧霾圍城公民圍府！60餘名大學生「怒」圍台中市府，爭取好空氣。（記者蘇孟娟攝）

2017-12-04 12:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「我要好空氣，拒絕吸塵氣」。台灣健康空氣行動聯盟發起「霧霾圍城、公民圍府」行動，今日起連續5天均有各界人士前往台中市政府表達心聲，首發由東海大學60餘名師生戴上寫有「怒」字口罩，以無聲行動發聲，盼政府正視學生戴口罩上課的心情，重視空污改善；學生並遞交陳情書，盼市府能受理改善期待，但空等近10公鐘，台中市政府未派代表受理，學生無奈說，既然台中市府不出面，「只好下次再來」，一行人近中午時分散去。

台灣健康空氣行動聯盟為號召對空污問題有感的群眾站出來參加12月17日的反空污遊行，規劃邀集中部關心空污議題的團體族群，今日起在台中市政府仿照林義雄帶領核四公投苦行和繞行立法院方式，遶行市府大樓，並在周邊發放傳單等方式宣傳公民反空污和遊行訊息。

首發獲東海大學師生回響，東海大學助理教授尚君璽指出，政府宣導民眾節能減碳，不少人配合力行減碳生活，但民眾小小的減碳終不敵政府無視燃煤或火力發電的大大排碳，配合通識課程「環境變遷與低碳生活」，鼓勵學生學習公民參與與表達心聲，課程有90餘人選修，今日60餘名學生響應。

東海師生抵達台中市府廣場前，個個戴上寫有「怒」字的口罩，高呼「我要好空氣，拒絕吸塵氣」等，學生更集體排出「怒」字，表達對髒空氣天數愈來愈多的不滿。

有來自台北的學生說，每次南下就明顯感受到空氣品質的變化，家人每每看到台中空氣惡化報導，總叮嚀少出門，還有學生說，現在出門口罩竟成必備配備，還有人說過敏變嚴重，甚至常不明感到疲倦。

學生指出，站出來就是希望行動表達對「好空氣」的期盼，也希望在地的市政府能更積極回應民眾的聲音，一起為改善空污努力。

學生在無聲繞行台中市政府週邊後，到市府廣場前等待台中市政府派員受理陳情書，但市府先是鎖門，讓洽公民眾改道進門，眾人枯等約10分鐘後，市府始終未派員出面，因已近中午12點，學生下午還要上課，眾人決定解散；但有學生不滿地說，台中市政府的態度令人氣憤，決定17日一定要號召更多人參於反空污遊行，讓市政府聽到大家的聲音。

聯盟指出，後續將有親子、 藝術文化人、中台灣醫師群及中部大學教授群將接力「圍府」，行動表達心聲。

針對台灣健康空氣行動聯盟今日表達反空污訴求，台中市政府表示，大家呼吸相同的空氣，空污防制不分你我。市府除大幅刪減台中火力發電廠生煤許可量，同時也針對各種空污源採取全面性防制措施，包括訂定全國最嚴格鍋爐標準，汰換為燃氣鍋爐；老舊柴油車與二行程機車等高汙染車輛也鼓勵汰換，已汰換數量全國第一。近三年包括PM2.5年均濃度與紫爆天數都逐年下降中，展現初步成果，市府期待與大眾共同努力，讓台中空品不斷改善。

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