婆婆送的生日禮讓她好感動 網友：婆婆還缺媳婦嗎？

婆婆送的生日大禮讓女網友好感動。（圖擷自《爆廢公社》）

2017-12-04 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕婆媳問題時有所聞，不但會影響家人間的感情，也常讓男人夾在中間難做人，但其實也有暖心的婆婆會把媳婦當成自己女兒疼。一名女網友在臉書社團《爆廢公社》表示，收到婆婆送的「超豪華」生日禮物，讓她感動的直呼「有個疼愛自己的婆婆真好」，許多女網友見狀則羨慕的詢問「婆婆還缺媳婦嗎？」

女網友PO出一張2個名牌包與一整疊美金的照片並表示，收到婆婆送到生日禮物讓她超感動，「包包收下後，打開證件夾的包包內都是錢」，原PO不好意思的收下包包並跟婆婆表示錢要還給她，「但婆婆要我收下來錢，還問說晚點妳想吃什麼？阿母帶妳去，是不是超感動的。」

原PO對此感動的說，「有個疼愛自己的婆婆真好」、「婆婆的愛心」。PO文一出也羨煞不少女網友，紛紛留言「婆婆還缺媳婦嗎？？？」、「請讓我對婆婆叫聲媽！」、「婆婆缺兒子媳婦嗎？買一送一」、「婆婆還有其他兒子嗎」、「有個好婆婆比嫁對老公還重要～」。

另外也有男網友表示，「哇塞真好，這篇可不能讓我老婆看到，不能做到就別讓她羨慕」、「這文章一出...男人又麻煩了.."你看看人家！！"」