高市今年補助7戶架設電圍網 農作物豐收達8成

張姓農民今年架設電圍網後，收穫可達8成。（記者陳文嬋攝）

2017-12-04 12:43

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市旗美山區獼猴出沒，市府農業局今年補助7戶架設電網，尚有多戶目前申請中，農民張清海表示，過去農作物因猴害收獲2成，架網後豐收達8成，不見猴影成效明顯。

台灣獼猴數量逐年增加，遍布3千公尺以下低至高海拔山區，棲息地與人類居住區域重疊，高市光柴山就有1千多隻獼猴，旗尾山等目前尚未調查，經常發生獼猴進入果園，取食農民辛苦栽種農作物，令農民困擾不已。

農民過去大多驅趕獼猴，如使用收音機、鞭炮製造噪音，或飼養犬隻驅趕獼猴，甚至將果樹以網罩覆蓋，但獼猴聰明伶俐，日久已不見效果，市府農業局今年開始補助架設電網。

農民張清海表示，他於溪州國小後山種植香蕉、玉荷包，獼猴經常成群下山吃水果，造成他今年損失600公斤玉荷包，香蕉則被吃光光，尤其今年玉荷包價格好，每公斤超過百元，光玉荷包損失6萬多元，大嘆血本無歸！

張清海指出，過去農作物收穫僅1至2成，架設電網後豐收達8成，獼猴原本成群出沒果園，被電過後不敢再來，迄今不見猴影，終於可以鬆一口氣。

農業局科長葉坤松表示，補助對象以種植果樹的果農為主，從1公頃改為0.2公頃可申請，擴大補助範圍至電牧器等資材，由中央、地方及農民平均分擔，最高補助4萬元，電網圍加裝電牧器，採高電壓、低電流方式，不會造成獼猴受傷，僅碰觸會驚嚇及疼痛感。