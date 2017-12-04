李進勇拜會日統老董 明年停售敬老票延後

雲林縣長李進勇（中）拜會日統董事長林義風，獲善意回應，明年停售老人優待票計畫將延後。（記者詹士弘攝）

2017-12-04 12:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕日統客運因長年自行吸收敬老票優惠差額，加上高鐵通車搶車不少客源，已經無法負荷，官網公告明年一月二日起取消四條國道路線老人優惠票；今天雲林縣長李進勇親往日統拜會董事長林義風，釋出善意；公路總局主秘林福山也回應，會努力維持雲林往返北部國道客運服務及法定敬老優惠；林義風同意明年停售敬老票延後實施。

日統公司表示，10多年來公司吸收原本政府社會福利需補貼的老人優惠票差額，善盡社會責任，高鐵開通後，國道客運經營困難，公司已經無法負荷，只好取消斗六─台北、北港─台北、四湖─台北、中正大學─台北4條國道路線老人優惠票。

過去日統年載客量約90萬人次，虎尾高鐵站營運後，乘客剩70萬人次，老人乘客占乘客數的30%，一年需自行負荷敬老票優惠差額3000萬元。

李進勇表示，老人乘客占日友載客量的30%，老人優待票早年只占乘客量的5%，優待票差額部分都由業者自行吸收下，經營當然會發生困難，官方應與業者共同面對。

李進勇說，公路總局主秘林福山在與縣府工務處長彭子程溝通時曾表示，不希望看到雲林的老大人乘車優待被取取消，「交通部、公總及縣府對日統及雲林在國道客運服務所遇問題會共同協助研議相關措施，維持雲林往返北部國道客運服務及法定敬老優惠，是與日統共同努力的目標。」

林義風說，政府已正視並發現問題，業者當然也要配合，已自行吸收差額那麼多年了，再忍耐一下也沒關係，明年停售敬老票會配合延後。

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日統公告明年一月二日起取消四條國道路線老人優惠票。（記者詹士弘攝）

全票與半票差額約200元。（記者詹士弘攝）