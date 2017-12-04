推不主動提供塑膠袋運動 台南19處市場響應

2017-12-04 11:13

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局為減少塑膠垃圾量，協調全市19處市場攤商，推動不主動提供塑膠袋運動，已獲得550家攤商響應，其中4家攤商更主動加碼，給予自備購物袋的顧客2至5元的折扣優惠。

環保局說，19處響應的傳統市場包括東區虎尾寮公有零售市場等4處，仁德區3處，永康區、安南區、北區、中西區、安平區各2處，南區、歸仁區各1處，業者在門市前或攤前張貼海報，除了給予與食物接觸的內袋，不再主動提供塑膠提袋，籲請民眾自備環保購物袋做為外袋，響應減塑運動。

環保局表示，響應的攤商中有4家主動加碼響應，給予自備購物袋的顧客折價優惠，包含永康區尚青黃昏市場的花咘咘服飾店，自備購物袋優惠5元、尚青黃昏市場的杵留香異國料理及阿珠姨黑糖挫冰，自備購物袋均優惠5元，安南區和順公有零售市場的三花刈包，自備購物袋優惠2元，優惠期間從即日起至107年2月28日，籲請市民養成自備購物袋習慣，讓傳統市場成為低碳環保市場。

這19處市場如下：

東區：虎尾寮公有零售市場、後甲黃昏市場、祟義黃昏市場、崇德公有零售市場。

永康區：永康公有零售市場、尚青黃昏市場。

安南區：綜合農產品批發市場、和順公有零售市場。

北區：第一小康市場、開元零售市場。

中西區：東菜市場、和緯黃昏市場。

安平區：安平公有零售市場、玄饌海鮮宴會館。

南區：鹽埕黃昏市場。

仁德區：仁義黃昏市場、仁德公有零售市場、仁德利多黃昏市場。

歸仁區：歸仁黃昏市場。