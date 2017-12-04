憂技職教師實務不足 立委酌凍相關預算

立法院今（4日）上午進行教育部107年度預算審查，針對技職教育提出各項質疑，包含未來擬推國家產學大師，以及技職法規範教師每6年要到業界實習半年等是否太短等，最後4億6千多萬元預算凍結3千萬元，要求後續專案報告。（記者吳柏軒攝）

2017-12-04 11:03

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部今赴立法院審議107年度預算，談到技職教育，立委質疑目前成效，如憂技職教師的業界實務經驗規範仍不足，亦無產學合作平台協助，決議將產學合作與技職教師研習等4億6千多萬元預算中，凍結3千萬元，要求後續專案報告才能解凍。

立法委員柯志恩說，技職最大重點是希望學用合一，但目前成效讓未見畢業生與產業結合，主因是產業沒對技職人才花費額外成本，呈現學校與產業仍未成功鏈結，加上產學攜手專班名額從外加改內含，讓情況更雪上加霜，另外，也質疑技職老師每6年要到業界研習半年，其實是痛苦應付，使法條美意成負擔，更浪費時間。

立委蔣乃辛也點出，3年前通過技職教育法，當初希望技職體系的教師不跟業界脫鉤，但當時教育部憂衝擊太大，才規範新聘者僅需1年實務經歷，但實施至今，1年經驗是否太短，難想像教師實務不夠，學生又如何適應產業需求，應重新檢討修法。

立委蘇巧慧也指出，107年要新增國家產學大師的獎項，但其遴選與頒獎作業等有疑義，且僅限專任教師可得獎，憂無法真正達到獎勵「產學大師」的目標。立委許智傑也認為，若要挑出具代表性的產學大師，教育部也需跟科技部、經濟部合作，另也應思考彈性薪資等配套，才能讓獎勵獲實質效益。

教育部次長姚立德說，技職法規定技職教師需到業界研習，已產生正面影響，以前教師關起門來自己教，不知落後業界多少年，如今要求每6年要到業界半年，實務上教師多分配在寒暑假期間去業界，雖然較短，但已經知道其傳授技術不可跟業界脫節，未來可好好研擬是否再修法。

技職司長楊玉惠則說，學校仍以人才培育為主，107年新增的國家產學大師計畫，主要對象仍是針對老師，盼鼓勵更多老師思考產業發展，不要只埋頭寫SCI論文等，盼由政府在技職端來起頭作用。

對於相關技職，立委仍盼有更多內容與研究，最後將技職教育預算中的產學合作及技職教育研習等預算共4億6265萬多元，決議凍結3千萬元，要求教育部未來針對技職產學合作平台、國家產學大師乃至技職教師實務經驗年限等做檢討，專案報告後才能解凍。