日本鐵道節目來台下鄉 讚彰化美食好便宜

日本鐵道節目來台拍攝，體驗坐火車遊台灣，驚訝鄉下物價超便宜。（記者顏宏駿攝）

2017-12-04 11:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕又有新的日本鐵道節目來台介紹台灣鐵道魅力景點！日本電視台（日テレ）知名的鐵道節目「鐵道發現傳」開播以來，首度跨海製作，第一站就選擇台灣，但是他們並沒有選擇平溪、集集、勝興等人氣鐵道線，反而走入鄉間「找便宜」。

今天該節目製作群來到彰化縣社頭鄉，拍攝「福井食堂」和「真姐驛站」，他們焦點擺在「福井食堂」一客90元的雞腿便當和「真姐驛站」一杯45元的鳳梨冰沙。

隨隊拍攝的日本「台灣通」作家片倉佳史說，這是「鐵道發現傳」第一次跨海取景，節目的規劃相當慎重，希望帶給觀眾新的「台灣鐵道感受」，特別企畫「可以看鐵道文物的便當店」、「讓人懷念，超便宜的雞腿便當、鳳梨冰沙」。

主持人藤田大介、南田裕介說，真的非常驚訝，坐著火車來到台灣鄉間，餐點、飲料不僅超美味，還便宜到「令以置信」，以「真姐驛站的鳳梨冰沙」來說，在東京要喝到同樣的冰沙，至少要台幣400、500元，雞腿便當也差不多，「實在是太驚喜了！」

片倉佳史說，他們這次還會到枋寮坐「藍皮列車（柴油平快）」到台東，他說，這一段南迴鐵道，可以看到大山大海，火車在山洞和山谷間鑽來鑽處，非常有「坐火車樂趣」，票價才143元，這真是不可思議。他們會把這樣的鐵道「新發現」帶給日本觀眾。

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日本鐵道節目來台拍攝，覺得坐火車遊台灣，驚訝鄉下物價超便宜。

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坐柴油火車暢遊南迴，日本人說超值。