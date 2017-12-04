摔倒的代價也太大！ Mac螢幕竟被折成這樣...

MacBook螢幕被椅子壓到彎曲變形。（圖擷自《Dcard》）

2017-12-04 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕這一摔的代價，可能不是屁股拍拍就沒事了。一名女網友坐椅子不小心往後仰，結果往後摔時不小心壓到室友的MacBook，螢幕整個被壓到彎曲變形，讓她不禁直呼，真是「史上最貴的摔倒」！

女網友在社群網站《Dcard》po文表示，她坐在椅子上和姊姊講電話，椅子卻因不明原因竟突然往後倒，她大叫一聲以為摔在地上會很痛，沒想到沒什麼疼痛的感覺，反倒是一旁的室友突然大叫「我的電腦！！」，原來是室友把MacBook放在地上使用，導致MacBook的螢幕被椅子壓到整個都彎曲變形了。

女網友還自嘲，「我還以為她的桌面是雪山」。其他網友見狀也紛紛留言，「身爲電腦重度使用者 我覺得好痛！！！ 但也很好笑xd」、「狂！」、「到底怎麼壓到的啊XD當下一定好氣又好笑 很複雜的情緒」、「看到這個我就想到我之前筆電螢幕修了快9000塊...」、「這個側面圖有夠震撼」。

另外也有網友指出，「這維修12000跑不掉了QQ」、「螢幕我記得大約2萬多就可換」。

MacBook螢幕被椅子壓到彎曲變形。（圖擷自《Dcard》）

MacBook變形到再也闔不起來了。（圖擷自《Dcard》）