華航紐約航線年虧上億 何煖軒：不會停飛

何煖軒證實，華航紐約航線不會停飛。圖為華航班機。（資料照）

2017-12-04 08:03

〔記者陳宜加／倫敦報導〕華航經營34年的紐約航線，近年每年虧損上億，今年中旬傳出將停飛，但華航董事長何煖軒今於倫敦首度鬆口表示，評估結果決定持續飛行，主因華航今年整體有盈餘，加上顧及航網健全大於其他因素，紐約航線將維持，不會停飛。

華航台北─紐約航線自72年開航，營運至今34年，僅1年賺錢，華航曾因油價高漲，紐約與倫敦2條航線擇一停飛；104年起改以777-300ER執飛，每週五班直飛紐約，但虧損仍嚴重，據傳今年前四個月虧損就高達3億元，更是目前華航唯一虧損的航線。

華航今年傳將於明年夏季班表停飛紐約，主因今年初航空燃油每桶飆至68美元，加上去年華航空服員外站津貼調高至每小時5美元，營運成本節節高升，工會又要求紐約航班飛1天、休3天，沒有共識。

華航冬季班表先將紐約線減為每週4班，夏季班表因三個月前就得安排，本月答案揭曉。何煖軒今表示，因長期虧損與內部因素，今年初確實曾經評估過是否停掉紐約航線，但目前評估結果決定，由於華航今年有賺錢，且為顧及航網健全，將不會停掉紐約航線。

不過，何煖軒也說，華航目前降落的紐約甘迺迪機場降落費太貴，他近期赴紐約走訪其他機場，但因還有天合聯盟、轉機等問題，目前還要評估，明年四月合約到期之前，將決定是否更換機場、換到哪座機場。

他指出，紐約是華航目前最長程航線，單程要飛16小時，「看6部電影還到不了」，載客率要八成以上才能獲利，但除了暑期七、八、九月旺季載客率可達八、九成，其餘淡季均不到六成，幾乎是賠錢載客。

華航表示，紐約航線為台美第3大市場，過去一年雙向旅運量約21萬3000人次，平均每日有300人往返。根據觀光局統計，今年一至十月國人前往美國較去年同期增加超過一成，美國旅客來台也成長近9％。

華航指出，目前積極與合作夥伴共用班號，與達美航空聯營紐約往返克里夫蘭、華府、邁阿密、芝加哥、匹茲堡、里奇蒙等6航點，每週90班；與維珍美國航空合作紐約往返舊金山、洛杉磯，每週57班。