12/04 各報重點新聞一覽

中科院已在十一月底與民間業者「合資」成立公司，跨出歷史性的第一步；圖為中科院研製的鋼鏾火箭彈系統。（資料照）

2017-12-04 06:30

自由時報

兼顧國防自主與商業利益 中科院與民間合組公司

資深政府官員昨天透露，為擴散國防科技研發成果，兼顧國防自主與商業市場利益，中科院已在十一月底與民間業者「合資」成立公司，跨出歷史性的第一步；這家衍生公司將以中科院技轉的科技成果，進行精密工業零組件的研發與生產，相關產品也將進入商業市場與各國類似產品競爭。

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有線電視分組付費 明年上路 多家業者提案 從188~535元不等

有線電視「分組付費」明年正式上路！儘管業界意見不一及法源還待確立，但已有近十家有線電視業者提出分組付費案，月費包括五三五元、四百元等諸多組合，還有最低一八八元頻道套餐，國家通訊傳播委員會ＮＣＣ預訂月底完成審議公告，研議多年新制在明年一月就將有首批業者實施。

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從受助到助人》多障女寫感謝信 11年不間斷

「我們沒錢報答人家，只能寫信感謝。」媽媽的一句話，多重障礙女吳雲微努力克服視覺障礙，拿起放大鏡寫感謝信，表達對台東馬偕醫院醫護人員的謝意，十一年來從不間斷。

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蘋果日報

輪班隔8小時 增把關機制

民進黨原打算上月二十三日完成《勞動基準法》初審，因在野黨強力杯葛，黨內也出現雜音，修法延宕，上周經閣揆賴清德兩度親自與綠委溝通後，已就爭議較大的「鬆綁七休一」及「輪班間隔」部分達成共識，其中鬆綁七休一部分將由勞動部主動公告適用行業；輪班間隔原則十一小時，增訂八小時的例外特殊狀況，須經目的事業主管機關會同勞動部核准，雙重把關機制。勞團批修法仍有過勞疑慮；工總則認為，若都要經主管機關認定，緩不濟急。

女超人扶弱 上百商家響應

女兒被誤診為癌症，讓原在彰化縣員林市開補習班的賴玟霖發願助人，起初僅出錢兌現承諾、買物資助弱勢，實際接觸需要幫助者後，她決定收掉補習班，近年幾乎搏命幫助弱勢，每天早出晚歸、花18小時載送物資到山區給弱勢家庭，善行感動上百商家響應，也引發網友在《蘋果》網站留言：「謝謝妳！」

聯合報

一例一休修法再叩關 力拚本周初審通過

一例一休修法，今天再度叩關，行政院與執政黨立委上周就修正鬆綁七休一及輪班制達成共識，將由黨團在今天提案修法。其中輪班間隔例外允許八小時，將以「把關機制入法」方式化解疑慮；鬆綁七休一則在不修正政院版條文下，以行政措施嚴增三道把關機制。微調過的勞基法修正草案，執政黨力拚在本周立法院委員會初審通過。

中興新村從繁華到沒落…凍省20年 台灣學到什麼？

一九九七年七月十六日晚上，陽明山中山樓的國民大會以過半數通過「凍結省級選舉」案，凍省、精省案就此拍板。曾帶領台灣發展的政治引擎─台灣省政府因此熄火，影響效應至今餘波盪漾；回首凍省廿年，許多人都在問：台灣學到什麼？

中國時報

不滿待遇差 公職技師等嘸人

公務員待遇變差，讓技術人員不願再進入政府體系，銓敘部日前公布調查，截至去年底，政府在職技術人員有2191人，到109年將僅剩1500人左右，雖然公職技師考試錄取率極高，甚至有達100％，但每年報考人數低，政府技術人員未來幾年將恐面臨嚴重缺乏。

川普擬承認耶路撒冷是以都

美國總統川普在競選時誓言，要將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，藉此爭取福音派基督徒、猶太裔、右翼族群等選民支持，但當選後遲遲未兌現承諾。最近深陷「通俄門」醜聞泥淖的他，再次拋出此高度爭議的議題，預期最快可能在5日宣布承認耶路撒冷是以色列首都。