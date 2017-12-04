冷空氣接力報到！今起轉冷 明低溫下探14度

氣象局預估，明晚至週三清晨最冷，中部以北將下探至14度，南部及花東則為16至18度左右。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-04 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北季風增強、冷空氣再度南下，北部及東北部越晚越濕涼，將從上午約20度降到夜晚的16度；其他地區雖然白天降溫幅度不大，但入夜後也會轉涼，中南部高溫約26至28度，花東24至25度。氣象局預估，明晚至週三清晨最冷，中部以北將下探至14度，南部及花東則為16至18度左右。

中央向氣象局指出，受東北季風增強影響，將為迎風面帶來水氣，基隆北海岸、大台北及宜蘭雲量多並有短暫雨，桃竹苗及花東偶有零星雨，背風面的中南部地區則維持多雲到晴的天氣。空氣品質方面，今天高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

另外氣象局提醒，今天沿海的風力也會明顯增強，尤其下午開始台南以北、花東及恆春半島將有9至10級的強陣風，風浪轉大、體感溫度降低，前往海邊活動應注意保暖和安全。

本週將有兩波東北季風影響，且強度接近大陸冷氣團的等級，北部、東部整天濕冷，中南部日夜溫差大，預估溫度最低時間為週二入夜到週三清晨，中部以北將下探至14度，南部及花東則為16至18度左右，週五第二波東北季風南下，屆時低溫仍有機會下探14度。

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受東北季風增強影響，將為迎風面帶來水氣，基隆北海岸、大台北及宜蘭雲量多並有短暫雨，桃竹苗及花東偶有零星雨，背風面的中南部地區則維持多雲到晴的天氣。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）