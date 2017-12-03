台灣街舞團擊敗前世界冠軍隊 奪亞洲舞極限總冠軍

台灣街舞團「Zero Four」昨天在吉隆坡的「亞洲舞極限2017總決賽」上，奪下總冠軍！（圖擷取自Zero Four臉書）

2017-12-03 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕台灣街舞團「Zero Four」昨（2）天在吉隆坡的「亞洲舞極限2017總決賽」上，以超高難度技巧在決賽中打敗來自亞洲各國的街舞好手，奪下總冠軍！

綜合媒體報導，Zero Four是以排舞第4的成績擠入Battle（鬥舞）環節，後來居上打敗了來自印度的前世界冠軍隊伍「Desi Hoppers」及菲律賓的街舞隊伍，奪下總冠軍，成為繼去年台灣街舞團「Formosa Crew」後，第2支拿下「亞洲舞極限」總冠軍的台灣代表隊。

在總決賽上，Zero Four就秀了一手：團員被頂在另1位團員頭上，接著放手凌空旋轉的技巧。團員表示，這門大絕招已練了1、2年了，從原本沒有放手練到後來的放手，最後再到加速，層層挑戰突破極限。

報導指出，這支成軍8年來自台中的隊伍，一直以來堅持的風格是「Breaking」，他們不但不輕易被潮流影響，並且不斷加上高難度的動作與技巧，團員表示：「Breaking是一個很痛苦的舞蹈，但我們都一直在堅持著。」

此次比賽有來自馬來西亞、中國、香港、新加坡、印尼、菲律賓、台灣、日本、韓國、泰國、越南和印度等12國共18支隊伍，每支隊伍都要在編舞中融入自身國家的文化元素和創意，向世人展現獨具一格的街舞技藝。