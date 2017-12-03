金門家扶寒冬同歡 海龍翻騰送暖

海龍蛙兵精彩，充滿力與美的隊呼，為金門家扶中心愛心園遊會，注入更多的暖意。（記者吳正庭攝）

2017-12-03 22:41

〔記者吳正庭／金門報導〕成立於1967年的金門家扶中心今天舉辦「金彩50、家倍幸扶」愛心園遊會，縣長陳福海為家扶新家催生，當場慨捐10萬元，並直接「點名」勸募炒熱氣氛；穿著紅短褲的海龍蛙兵，一場陽剛味十足的蛙人操，翻滾之間，教人看得血脈賁張，冬陽裡更添暖意。

金門各界在得知家扶中心許多弱勢家庭，恐怕無法在園遊會前獲得實物禮券後，溫暖紛紛湧入，不僅有知名飲料店捐出物資，還有人義賣老酒，都希望趕在園遊會開賣前最後一刻，儘早湊足禮券。

金門家扶中心主李桂平說，短短4天內，每個家庭1500元的大賣場禮券，從原本認養的30份激增到150份左右。金門家扶中心家扶主任委員李根遠今天在園遊會致詞，也對各界的及時雨再一次表達謝意。

縣長陳福海說，自掏腰包捐出10萬元做為家扶新家的建館基金，另以明年春節又將對55歲以上縣民發放1萬2000元慰助金，當場「詢問」副縣長吳成典、縣府社會處長陳世保等人要不要共襄盛舉? 另外被徵詢的福建省政府秘書長翁明志也大方回應「從善如流」，為現場注入不少暖流。

園遊會在喧天鑼鼓聲中，由鳳鳴鼓團和北門醒獅團揭開序幕，並由書法家楊志斌揮毫慶家扶，現場62個攤位，有吃、有喝，還有手工成品，另有防疫所、稅務局等宣導活動，宛如一場熱鬧喜氣的嘉年華。