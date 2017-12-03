百年鹽埕教會耶誕點燈 歐洲情調成拍照熱門景點

鹽埕教會歌德式教堂用了約5萬個LED燈管 ，點燈後的教堂就像是歐洲城堡那樣夢幻。（記者張忠義攝）

2017-12-03 22:40

〔記者張忠義／高雄報導〕耶誕節近了，位在高雄鹽埕教會的基督教長老教會，已將古色古香的教會布置起溫馨的耶誕樹，也將舉行一系列的耶誕節活動，目前已成為民眾拍照熱門景點。

擁有近百年歷史、具有穩重的石造外型與哥德式尖塔，帶有濃厚的歐洲情調的鹽埕教會，近年來在耶誕節前夕都會進行點燈儀式，當點點燈光照亮夜空與庭院時，宛如身處歐洲，顯得浪漫無比，沿著建築稜角而設的燈飾，勾勒出教會的線條，宛如夜間發光的城堡，因此也成為許多民眾及攝影愛好者爭相前往拍照的地點。

具有「童話王國」美稱的台灣基督長老教會鹽埕教會，點燈儀式之後，9日福音見證佈道會、16日親子耶誕派對、23日耶誕光鹽市集與親子運動會、24日耶誕暝平安夜、31日跨年感恩禱告會。

鹽埕教會每年花費約4、50萬設置點燈經費，數以萬計的LED燈妝點教堂輪廓，襯托出建築原始風味，還保有教堂寧靜氣氛，盼照亮高雄，祈福平安，鹽埕教會位在瀨南街53號，每晚5點半至10半點燈。