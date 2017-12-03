獨家》上刀山也不怕 博士、學童有志一同爬36層刀梯

大溪聚寶宮道教法師授職陞職進陞法會連小朋友也來挑戰。（記者李容萍攝）

2017-12-03 22:19

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪聚寶宮今天舉行道教法師授職陞職進陞法會，架設36層刀梯、約6層樓高，計有20人報名挑戰，除了博士級法師，還有3名年僅10、11歲的小朋友，不分年齡、男女，一律光著腳丫登刀梯。

全國道教法師總會常務理事蔡光榮的11歲女兒甘淳仰第一次挑戰爬刀梯就成功，由父親當場頒發法師執證給女兒，傳為佳話；10歲的張益銓、11歲楊淳善是第二次再穿上法師袍，或揹著文昌帝君神尊、法器等踩上刀梯，全場歡呼鼓掌，為晉升小小法師的3人加油打氣；3人還藝高膽大坐上、躺在釘椅、釘床，讓大人自嘆不如。

國小四年級的甘淳仰有兩次跟著父親觀摩道教法師授職陞職進陞法會的經驗，個性獨立的她心想爬過刀梯就像「轉大人」，會變得勇敢、不怕困難，主動向父親提議報名爬刀梯；同樣就讀國小四年級的楊淳善今年初才和父親楊秉勳一起通過登梯考驗，這回第二次挑戰爬刀梯，現場風勢強勁，過程中他抓緊扶手往上爬；就讀國小三年級的張益銓，常跟著也是聚寶宮住持的阿公張文啟，到宮裡服務神明，現場揹著文昌帝君神尊愈踩愈順，很快就攻頂。

在南開、雲林科技大學任教的雲林科技大學設計學博士張敦智，正籌備道教科儀等研究論文的資料，原本到場觀摩，為求親身體驗他硬著頭皮、抱著「上刀山、下油鍋」的緊張心情爬上刀梯，完成挑戰後深覺爬完刀梯是潛能發揮，以後沒什麼好害怕。

蔡光榮說，要登刀梯得淨身、吃齋，道教講究忠孝節義，他勉勵授證法師謹遵道教紀律，誠心為人群、為社會國家奉獻，才是替天行正道。