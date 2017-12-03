2017台灣小姐是埔里人 母校暨大附中為她喝采

高曼容選美期間回校拍學習歷程，重新穿上制服背起母校書包。（高曼容提供）

2017-12-03 21:56

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕2017台灣小姐由20歲女大生高曼容奪冠，消息傳回她的高中母校國立暨大附中，師長和學弟妹都開心地奔相走告，開心學校創校以來首位校友戴上台灣小姐后冠。暨中校長張正彥說，高曼容多元展能、勇於追夢，值得學弟妹學習，明年學校60週年校慶將邀她返校接受表揚。

高曼容是埔里人，高中就讀國立暨大附中，在學校參加儀隊，高挑身材，一雙修長美腿和甜美的臉龐，在校內擁有很多「粉絲」。她自小學習長笛、鋼琴、舞蹈，高中唸語文實驗班，英文好，選修法文、日文，加上自幼學習長笛、鋼琴、舞蹈，暨大附中的師長幾乎都對她印象深刻。

高曼容9月11日曾回母校為選美活動拍自己的學習歷程，向學校借儀隊的制服拍照，也趁此機會與師長和儀隊的學妹相聚，並傳授自己的經驗，大家給她滿滿的祝福，本月1日果然一舉奪冠，母校老師爭相分享該訊息。

暨中校長張正彥說，高曼容從高中時代，就參加故鄉埔里農會舉辦的2013年美人腿公主選拔，獲得第3名，後又參加2015全球城市小姐選拔拿到第2名，2年後更上一層樓拿下台灣小姐第1名，真的很厲害。她的堅持和努力充實自己，是學弟妹很好的榜樣。