中國沿岸污染南下 下半天全台空氣差 基北宜短暫雨溫度降

2017-12-03 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕明（4）日將有新一波的東北季風南下，帶來冷空氣也較強，北台灣將隨著時間的推移從20度降溫至16、17度，其餘地區白天不受影響，但入夜後仍會轉涼。這波東北季風雖然較為乾燥，但迎風面的北部與東部仍有可能出現地形性短暫陣雨。此外，這波冷空氣將夾帶來自中國沿岸的境外污染，全台的空氣品質將在明日下半天明顯轉差。

根據《中央氣象局》預報，溫度方面，明日東北季風增強，冷空氣南下，北台灣將從上午的20度，降至入夜的16、17度。其餘地區白天不受影響，中部、南部白天高溫約26至28度、花東地區白天高溫則為24至25度，不過全台入夜後都將轉涼。《天氣風險公司》表示，此波冷空氣會逐漸南下，估計到週二（5日）北台灣低溫下探15度、中南部與花東地區也只有16至18度，請務必留意身體健康。

《中央氣象局》預報，降雨方面，明日東北季風將會帶來一些水氣，大台北與宜蘭地區有局部短暫雨；桃竹苗與花東地區雲量偏多，偶有零星雨；位處背風面的中南部地區則維持多雲到晴的天氣。《天氣風險公司》指出，雖然這波冷空氣較為乾燥，但迎風面的台北、基隆、宜蘭、花蓮、台東等地仍有出現地形性短暫陣雨的機會。

此外，空氣品質方面，《中央氣象局》表示，明日高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。但《天氣風險公司》特別提醒，這波冷空氣將帶來中國沿岸的境外污染，全台的空氣品質將會在明日下半天明顯轉差，提醒敏感族群外出戴口罩，減少從事戶外活動。

《中央氣象局》也提醒，明天沿海的風力將明顯增強，尤其下午開始台南以北、花東及恆春半島將有9到10級的強陣風，風浪也轉大，前往海邊活動要注意安全；同時風大也會讓體感溫度降低，請留意風寒適時增減衣物。